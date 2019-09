Eluaegne õpetaja: lastel on kasvamiseks vaja suhelda, mitte telefonides istuda

Maire Aunaste RUS

Viktor Koop ütleb, et kooliaasta alguse pidulikkus teeb rõõmsalt ärevaks, ja see on hea märk. Ago Tammik

"Olen andestav – kõige tähtsam, et ei too eelmise päeva tülisid klassi tagasi. Lapsed saavad aru, kui neid karistatakse õige asja eest. Karistamatus on palju hullem, see võib terve elu ära rikkuda!,” räägib Häädemeeste keskkooli kauaaegne inglise keele õpetaja Viktor Koop.