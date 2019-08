Inglise filoloog oleks võinud tööle hakata ka mitte õpetajana?

Mul ei ole kunagi olnud midagi õpetajatöö vastu. Tõlkija – see on mesilase või sipelga töö. Kusjuures 1980ndatel ei teadnud meil keegi, missugune näeb välja hamburger või pitsa – mida sa siis tõlgid...

Mida sa Eesti hariduselus remondiksid või remontimata jätaksid?

Murelikuks teeb, et kampaanialikkus ehk pedagoogiline maisikülv pole kuhugi kadunud. Usk arvutisse ja tehnoloogiasse on ülevõimendatud.