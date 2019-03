Elutööpreemia Silja Lättemäele Maalehest. Kes palju teeb, see palju jõuab!

“Silja, kus sa töö tõttu kõige rohkem käinud oled?”

Värskelt elutööpreemia saanud Silja Lättemäe teatab, et ta pole sellist statistikat teinud. Lautades ja viljaväljadel, seal muidugi, aga mitte ainult.

1991. aastal Maalehe perega liitunud Silja on teinud lehega kaasa kireva rännaku, mille kestel on tulnud kõndida nii põllul kui parketil. Juhtumeid nendest 28 aastast on mõistagi üksjagu, nagu ikka ajakirjanikel, kes ühtki teemat halvaks ei pea ja eri valdkonnad kartmatult ette võtavad.

2012: Silja Lättemäe Kuningamäe farmi avamisel. SVEN ARBET

Toimetuse pikas mälus on meenutus sellest, kuidas Silja president Lennart Meriga Türgis riigivisiidil käis ja seal presidendi peaaegu ära kaotas. See reis ööbimisega Hiltoni hotellis maksis toimetusele tookord üüratu summa, nii et vastutav väljaandja Agu Veetamm hoidis arvet saades peast kinni.

2018: “Vaatasin, et mis ajakirjanik siis see nüüd on, esimese asjana värvib põllu servas huuli,” kirjeldas üks põllumajandusteadlane oma esimest kohtumist Siljaga. Hiljem selgus, et huulte värvimine ei sega ajakirjanikul olemast asjatundlik ja käimast põldudel, olgu need porised või põuased. SVEN ARBET

President Arnold Rüütliga käis Silja Inglismaal, külastati Londonit ja Oxfordi ning ööbiti hotellides, kus oli kohutavalt külm. Silja ei jäänud hätta – võttis ööseks palitu peale. Presidendile, kes ka külma üle kurtis, ta seda soovitada ei tihanud.

Siiani mõtleb – ehk oleks pidanud?

2004: Silja Lättemäe intervjueerib aasta põllumehe tiitliga pärjatud Aavo Möldrit. Oli aeg, kus Maalehe ajakirjanike salvestisi kasutati ka raadios. Maaleht

Maalehe peatoimetaja And­res Eilart ütleb, et Silja on ajakirjanduses erakordne nähtus.