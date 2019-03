Elva varajased valijad: mõtlesime, et hääletada saab juba kell 8!

Kolmkümmend minutit enne valimiste algust peatub auto Elva vallavalitsuse kõrval. Mees tuleb masinast välja ja kõnnib peaukseni. Pruuni ukse peal vaatab talle vastu silt, mis teatab, et valimisjaoskond asub sel aastal hoopis kultuurikeskuses. Varem pole nii olnud, aga õnneks ei tule kaugele minna.

Hiljuti renoveeritud kultuurikeskuse klaasustest sisenedes näeb ühte naist ja kolme meest pingil istumas, selg vastu peeglit. Kaks seltskonda pole varasemast tuttavad, aga ühiseid jututeemasid jagub.

“Miks nad teevad oma seadusi!” sajatab lõbus mees. “Igal pool mujal algavad valimised kella kaheksast, aga siin teeb politrukkide valitsus ikka omamoodi.”

Tema kaaslanna oli eile kuskilt kuulnud, et valimised algavad kaheksast. Ka turismivoldikut lehitsev pensionär meenutab, et eelmine kord käis ta valimas kella kaheksast. Vahest tuleks järgmisel valitsusel valimised varasemaks nihutada, et nii mõnegi valija poolehoidu võita?

Naine läheb fuajeesse kunsti vaatama ja mehed asuvad Eesti asju arutama – kõneks tulevad dopinguvõtjad, Tammsaare film ja kõigi liitude, sealhulgas Euroopa Liidu paratamatu lagunemine.

“Vaat kus läheb pika sammuga nagu maamõõtja!” teeb lõbus mees ühe saabuva valimiskomisjoni liikme üle nalja.

“Selle puhul on kohe näha, et Keskerakonnast!” saadab kommentaar teist saabuvat komisjoniliiget.

Elva valimisjaoskonna esimees räägib, et eelhääletamisel käinud ka kodanik, kes sai kuulda, et on valimiseks veel liiga noor. Foto: Argo Ingver

Valima!

Täpselt kell 9:00 läheb seltskond valima. Kultuurikeskuse kohvikusse seatud valimisjaoskonnas on üheksa töötajat, kelle kõigi jaoks jagubki üks varajane valija.