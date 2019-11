Endine põllumajandusminister Jaanus Marrandi: esimese asjana peab uus minister taastama usaldusväärsuse

Marrandi sõnas, et ta on Alleriga kohtunud elus paar korda. Uus ministrikandidaat on jätnud mulje kui pragmaatilisest ja asjalikust inimesest.

“Võrreldes Järvikuga on Aller põllumajandusteemadega kindlasti paremini kursis. Eelmine minister ei saanud üldse aru. Mis on tema kohustused ja pädevus. Ta oli ikka päris võõrasse kohta sattunud. Alleri puhul on tegu inimesega, kes on põllumajandusteemadega kindlasti hästi kursis,” sõnas Marrandi.

Selle esimene proovikivi saab olema Euroopa Liidu uus eelarveperiood, kus Eesti positsioone on vaja kaitsta. “Meil on vaja suuremaid toetuseid, muidu me jääme vaeslapse rolli,” sõnas Marrandi.

Eelmise ministri seisukohtadest Euroopa Liidu toetuste osas oli Marrandi sõnul raske aru saada. Kuna ta pigem alavääristas neid ja nimetas mõttetuks lehmakauplemiseks.

Uue ministrikandidaadi teine suur proovikivi saab olema poliitikutöö. Sest minister ei ole ainult valdkonna asjatundja, vaid ka administraator ja kodus riigijuhtimises.

“Võib keeruliseks minna kui ei teata, kuidas toimib parlamentaarne praktika,” lisas Marrandi.

Nõuandereformi, milles uuel ministrikandidaadil väidetavalt oma kindel seisukoht on, ei pidanud Marrandi vajalikuks puutuda. Kuna viimase 25 aasta jooksul on nõuandeteenistuses vähemalt 5-6 korda soovitud midagi ümber sättida ja sisse viia uuendusi.

“See pidev reformimine ei ole kõige tähtsam asi, mida vaja teha,” leidis Marrandi.