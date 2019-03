Endine tippsuusataja: eks püüa jääda puhtaks, kui avalikkus ootab medaleid ja meedia peksab!

Rein Sikk rein.sikk@maaleht.ee RUS

"Ega meil porgandi pealt sõida keegi, see on selge," ütleb endine tippsuusataja Pavo Raudsepp. SVEN ARBET

Endised tippsuusatajad Pavo Raudsepp ja Krista Lepik tõdevad, et hirm mitte vastata ühiskondlikule ootusele võib võtta sportlase jaoks sellise mõõtme, et lõpuks ei tea enam, mis on halvem – kas olla pettur või kannatada andetuks ja laisaks nimetamist ka normaalseid tulemusi saades.