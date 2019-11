ENNEOLEMATU KONKURSS | See on meie kopraluule, mida iga päev ei kuule!

Kaldavees on kopra kodu,

neid seal elab terve rodu.

Muudkui paisutavad ja ehitavad,

maaomanikud vaid õlgu kehitavad…..

Teha koprast mantel, krae?

Või ta saba ära prae?

EI!

Ta meie aasta loom,

meile palju rõõmu toob

(ökosüsteemi uueks loob).

Kopral kodu kaldavees

Kobras üks isesugune kuju,

egotsentriline on tal tuju!

Kobras tõesti kaasaaegne loomtaimetoitlus on ju mood!

Puudelangetus tema eluviis,

kas mitte inimese töö ei ole langetada hiis?

Näriline ümbritsevat keskkonda disainib,

inimene teda seetõttu halvasti mainib.

Kuid kopraga ei saa pahandada,

meil kombeks liigirikkust kahandada!

Kobras aga õdusaid residentse loob,

sellega neljajalgseid kokku toob.

Välimuselt on karvapall jässakas ja tugev,

hammaste kollasus on lausa jube!

Kikud kollased kui kaevuvesi,

keegi ei tea, mil majajas neid viimati pesi.

Selle eest on 30-kilose saba isemoodi,

kas tõesti vanamehe otsus, et selline loodi?

Hänni peal justkui soomused,

pole mitte raske koorem see?

Ökosüsteemi mõjutajaliik on ohus,

tema hoidmine peaks olema meile raudne kohus!





Koprapere oma kodu kaitsmas



Vesse Leok, Pärnu Mai kooli 4. klass,

On tunda kevadet õhus,

kopraemal pojad kõhus.

Pliks-plaks vette -

see kopraisa sabalöök.

Pooleli jääb kopraema söök,

sest lähenemas oht.

Nüüd vaata ette!

Koos kaitsta tuleb kodu,

see siin on meie lodu.

Pesa ründab kobras noor,

kes pageb vana koprapaari eest kui nool.





Kopral kodu kaldavees



Oliver Siirus, Loksa gümnaasiumi 2. klass

KOPRAL KODU KALDAVEES

KAS SA TEAD, KES ON SEE MEES?

KES ELAB VAIKSELT KALDAVEES?

KOHT, KUS PUUD ON LANGEND MAHA,

SEAL ON LOOTUST TEDA NÄHA.

MAITSEVAD NII HAAB KUI PAJU,

LEPAST EHITAB VAID MAJU.

SABA LAI, KUI LABIDAS,

PRUUN ON TEMA KASUTAS.

SEE ON KOBRAS -AASTALOOM!

NII RÕÕMU, KUI KA MURET TOOB!





Kobras



Jesse Esna ja Oskar Järve Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi 4. klass

1.

Ta toitub kaladest,

ühest meie paladest.

Ta karv on pruun nagu karul

ja saba nagu palk metsasalus.

REFRÄÄN:

Ta ehitab nii kui arhitekt

palju osavam kui Lotte multas Adalbert.

Ja hambad suus tal kui pussid

ning tammed lahedad nagu lossid

2.

Vaenlasteks tal hunt, karu ja rebane.

Kuid teised loomad saadab seenele.

Ta tegutseb vee all nagu tuuker

ja ujub nagu skuuter.

REFRÄÄN