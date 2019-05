Kaie Eha, kes kurreleid mai alguse poole korjamas käis, tõdes, et on neid kevadseeni leidnud varemgi, kuid siis pigem paari pannitäie jagu. Tänavune saak tuli kahe seenelkäiguga aga kokku 18 kilogrammi. Paljud pole tema tähelepanekut mööda neid seeni üldse maitsta saanudki.

Mükoloog Veiko Kastanje sõnul on tänavu kevadseeni päris palju.

„Sooja ja vihma on olnud parasjagu,” põhjendas ta.

Kurreleid tasub tema sõnul otsima minna metsa, kus ...