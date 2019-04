ERRi juht Erik Roose: aeg oleks vaadata peeglisse ja mõelda, mis on meil päriselt probleemid

"On maitse asi, kuidas täpselt üks kolmest saatejuhist "Esimeses stuudios" konkreetset intervjuud läbi viib. Võib-olla oleks mõningatel juhtudel mina kasutanud teist stiili, aga see on lihtsalt mu isiklik arvamus" räägib ERRi juhatuse esimees etteheidete kohta, et mõned saated on olnud liiga ründavad.

"Oleme muide oma koosolekutel arutanud, et kui n-ö huvipakkunud intervjuud oleks toimunud kirjalikus vormis, oleks 90% kogu ažiotaažist ära jäänud. Televisioonis võimendab intervjuusid tohutult kehakeel ja miimika. Võib-olla ei ole uue formaadi puhul meie nooremad saatejuhid iga kord selgelt tajunud seda võimenduse astet."