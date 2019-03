Ettevõte ehitas töötaja saamiseks tema koertele eraldi „töötoa”

Uuringust selgus üllatuslikult, et rahulolematus soodustustega on suurenenud - nendega pole rahul 45% töötajatest. Võrreldes aasta varem korraldatud uuringuga on soodustustega rahulolu langenud ja rahulolematus kasvanud vaatama sellele, et soodustusi pakutakse ja kasutatakse rohkem.

„Siin on seos sellega, kas töötaja üldse tajub, et talle soodustusi pakutakse. Kui ta ei taju seda, siis ta ei saa rahul olla,” selgitas seda Kadri Seeder. „Kommunikatsiooni pool on siin väga oluline.” Soodustused on mõjusad siis, kui nad vastavad inimeste soovidele ja eelistustele.