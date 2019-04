Ettevõtja mõisteti ebaseaduslikult Eestis viibinud ukrainlastele töö pakkumises süüdi, tasuda tuleb kopsakas rahatrahv

Viru Maakohtu Rakvere kohtumajas oli kuu aja eest esmakordselt Eestis arutusel välismaalaste võimalik ebaseaduslik töötamine. Nimelt viis protsessini Vinni asulas toimunud reid, mille käigus avastati Põllu tänava majade renoveerimistöödelt neli ukrainlast, kellel väidetavasti puudus nii Eestis töötamise kui viibimise õigus.

Süüdistuskokkuvõttes seisis, et “Einar Velpler, olles juriidilise isiku DEOS INT OÜ ainuke juhatuse liige ja osanik, võimaldas töötada seadusliku aluseta Eestis viibivatel Ukraina kodanikel.” Tegu on eksimusega karistusseadustiku § 260-1 vastu. Juriidilisele isikule on selle eest võimalik määrta trahv kuni 16 000 000 eurot.

Maaleht käsitles toimunut artiklis „VÕÕRTÖÖJÕUD | Neli Ukraina ehitajat tõid suure pahanduse kaela.”

Nüüd langetas kohtunik Anu Ammer Viru Maakohtus otsuse Einar Velpleri ja tema firma DEOS INT OÜ süüdistuses. Kohus otsustas: „Tunnistada Velpler süüdi „KarS § 260-1 lg 1 p 2 järgi ja karistuseks mõista rahaline karistus 300 päevamäära ulatuses, s.o summas 3000,00 eurot.”

Samas seisab kohtuotsuses, et „vähendada mõistetud karistust 1/3, s.o 1000,00 euro võrra, mõistes karistuseks rahalise karistuse 200 päevamäära ulatuses, s.o summas 2000,00 eurot.”

Velpleri firma DEOS INT OÜ kohta on kirjas: „Süüdi tunnistada KarS § 260-1 lg 2 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises ja karistuseks mõista rahaline karistus summas 9000,00 eurot.” Lisaks, et „vähendada mõistetud karistust 1/3, s.o 3000 euro võrra, mõistes karistuseks rahalise karistuse 6000,00 eurot.”