Euroopa juhtiv kalandusajakiri kirjutab miljoneid maksnud Eesti tootmistehasest Pakri poolsaarel

Tehasest tulevate kalalõhnade tõttu tuli hoolikalt läbi mõelda selle auskoht. Näiteks jääb lähim äriettevõte 2,5 kilomeetri kaugusele. Eraldatud asukoht nõudis omakorda uue teede-, elektri- ja kanalisatsiooniühenduse loomist. Samuti tuli kavandada ja ehitada reoveepuhastusjaam, mida esialgne plaan ette ei näinud.

Tehase seadmed pärinevad Taani ettevõttest Haarslev Industries A/S. Sama firma teostas ka torude ja elektri paigaldamise järelevalvet.

Siiani on tootlikkus olnud madal, kuid tulevikus on plaanis igal aastal töödelda 30 000–40 000 tonni toormaterjali aastas. See võimaldaks toota omakorda 5000–6000 tonni kalajahu ja 2500 tonni kalaõli.

Lõppprodukt tuleb turule tonnistes kottides. Kuigi see kogus võib tunduda suur, jääb maht võrdluses suurtootjatega siiski tagasihoidlikuks. Hilisemates faasides on võimalus tehases toota ka kalasööta, ravimeid ja toidulisandeid, kuid seda näitab juba tulevik.

Kuidas saadi tehase rajamiseks raha? Ligi 6 miljonit eurot tuli Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetusest.

Ülejäänud raha tuli keskühistu oma fondist ja laenudest.

Lisakulude katteks, mis tekkisid algse plaani muutumise tõttu, tõstis keskühistu pangalaenu limiite, omanikud panustasid rohkem raha

Lisarahastuse saamiseks pöörduti ka erinevate fondide ja sihtasutuste poole.

