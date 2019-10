Euroopa mesinike häving avas turu Hiina tehismeele

Suurtes mesilates on emamesilased kolooniate päästmiseks isaslinnud maha nottinud, et oleks vähem suid toita. Isamesilaste vähesus omakorda pärsib uute mesilaste pealekasvu.

Hiina tehasemesi surub Euroopa turule

Nagu loodus, ei salli ka turg tühja kohta. Euroopa mesinikud hoiatavad tarbijaid Hiinast massiliselt sisse toodava odavmee eest, mille päritolu ei ole puhas. Tehasemeesse on tihti segatud siirupit.

Praegused Euroopa Liidu kontrollmehhanismid on pealegi auklikud ja ei suuda tagada tarbijale piisavat turvalisust. Meepurgi etikett võib poeletil kuulutada, et tegu on segameega Euroopa Liidust ja väljastpoolt. Tegelikkuses on kokku segatud 99% Hiina päritolu mett ja vaid 1% Euroopast pärit mett.

Kui kogu loos midagi positiivset leida, siis mesinduse äärealadel, näiteks Skandinaavias, on soojad ilmad hoopis soodustanud sektori kasvu.

Norra Mesinike Ühenduse andmetel on nende liikmeskond mõne aasta taguselt 2500 mesinikult kasvnaud tänaseks 4000-le. Samas ei ole aastas toodetud 1300 tonni mett isegi siseturu nõudluse täitmiseks kaugeltki piisav. Seega on mesinduse elavnemine põhjamaades marginaalne muutus.