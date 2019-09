FC Elva tegevjuht: ka väikestes kohtades on võimalik teha suuri asju

Viimastel aastatel tunnen, et on hakatud hindama meie panust siia. Järjest rohkem on minu ümber häid ja tegusaid inimesi, kes tahavad teha Elvat või FC Elvat parimaks paigaks maailmas. Elva on andnud mulle koha, kuhu tahan alati tulla. Ise tunnen, et on aeg veelgi rohkem panustada teiste arendamisse ja luua Elvale paremat kuvandit ning tõsta meid maailmakaardile.

Miks soovitaksid ka teistel kaaluda Elvas või mõnes muus analoogses piirkonnas elamist?

Olen ise pärit väikesest külast ja hindan seda, et mul on alati võimalik kellegi abile või toele loota – kogukonnas tekib väga palju tutvusi ja siin teavad kõik, kes millega tegeleb. Loomulikult on ju maal aeg n-ö rahulikum ja jõuad ka ilusat ümbritsevat loodust nautida.

Kõigile ambitsioonikatele noortele julgustuseks – ka väikestes kohtades on võimalik teha suuri asju, ise peab tahtma ja peab tahtma ka tegutseda.