Festivalil I Land Sound katsetatakse korduskasutatavate joogitopside kiirpesumasinaid

Meie Maa kirjutab, et Negavati 2018. aasta konkursi 10 000-eurose peaauhinna koju viinud korduskasutatavate joogitopside kiirpesumasinaid tootev Circup on aasta jooksul teinud koostööd mitmete inseneride ja teadlastega nii Tartu kui ka Tallinna ülikoolist ning on nüüdseks valmis saanud prototüübi, mida nädalavahetusel katsetama asutakse.

„I Land Sound festivali külastajad saavad oma topse loputada viiel masinal. Pesemiseks mõeldud vee surve tekib mehaaniliselt jalaga pedaali vajutades, mistõttu vajab see ka vähem hooldust. Tekkinud musta vee kogume eraldi paakidesse,“ selgitas masina olemust Circupi tegevjuht Marius-Julius Urva.