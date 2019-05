Folgifestival Elohelü saab täna hoo sisse

Parimaid aitab tänavu valida žürii koosseisus Ingrid Rüütel, Anne Erm, Tauno Aints, Kristjan Priks ja Peeter Rebane.

Programmi tähtsündmused:

Reedel:

- Festivali avamine, Folgikojas esinevad ansamblid Fränder ja Puuluup. Tants ansambliga Maatasa.

- Kui südaööks tants ja muusika hetkeks puhkavad, meenutame kellatorni juures esivanemaid ja matkame küünlasäras Mooste järve äärde, kus ootavad muusikaüllatused. (Mullu kuulis ansambel Pühapäevitajad, et nende rõdul puhub keegi trombooni. Selgus, et see on Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi. Kes tänavu üllatab, see selgub peagi.)

Laupäeval:

- Mõisa avatud uste päev – kodade päev, kirbuturg

- Kirev päevaprogramm – pidu viiel laval

- Suur võistluskontsert Folgikojas, ööpidu ja tants

