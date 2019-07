FOTO | Hiidlane kirjutas aadressi katusele

Klementa rääkis, et ta puhastas aprilli lõpus survepesuriga kivikatust samblast ja mustusest, kuid kell oli juba palju ning hakkas pimedaks minema. „See oli täiesti uitmõte, et ma ei jõua katust nagunii puhtaks teha,” ütles Klementa. Nii otsustaski korvtõstukil olev Klementa, et kirjutab pealambi valgel katusele talunime. Kuna kivikatus koosneb ruutudest, arvestas ta välja, kui palju ruute nime jaoks puhtaks tuleb teha ning hakkaski pihta.

Perele Klementa oma teost õhtul ei rääkinud, vaid lasi neil endal avastada. Ta ütles, et töö juures hakati hommikul rääkima, et ta olevat kirjutanud katusele oma naise hüüdnime. „Mõtlesid, et ooo, nii romantiline. Ütlesin, et seda kindlasti, aga see on talunimi ka,” sõnas Klementa.

Klementa kavatseb lõpuks kogu katuse puhtaks teha, kuid ütles, et suvel tal selleks aega pole.