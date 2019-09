FOTO | Hiiumaa külje all märgati meres venekeelsete kirjadega arvatavat allveelaeva sidepoid

Vees ujus püstiasendis umbes meetripikkune valgete venekeelsete kirjadega metallist silinder, mille küljes sama pikk antenn.

Teatele reageerinud piirivalvurid asusid seda sama päeva õhtul otsima ning jätkasid otsingutega ka järgmisel päeval, kuid poid leida ei õnnestunud.

Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp ütles, et saadetud pildi põhjal on alust arvata, et tegu võib olla sonarpoiga, millel võib olla militaarne eesmärk.

Raudsepp hoiatas, et militaarvaldkonnas kasutatavad merepoid võivad olla varustatud väikese lõhkelaenguga, mis kindla ajavahemiku möödudes peaks toimima kui seadme enesehävitussüsteem.

