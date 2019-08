FOTO | Marjulised korjasid 45 minutiga muljet avaldava koguse pohli

Sotsiaalmeedias fotot jaganud Liivi Mae küll ise marjul kaasas ei käinud, kuid arvab, et metsas on palju pohli, sest tänavu on hea pohla-aasta ning kokkuost pole veel alanud. "Väimees Sten korjas ja kiitis, et marju jäi palju metsa ja marjad on suured," vahendas Liivi marjuliste muljeid.

Ta lisas, et väimehel ja teistel sugulastel oli metsas kaasas ka üks kombain, mis korjamist kiirendas.

"Ootame praegu siin Virumaal, et saaks hakata klaaridega pohlamoosi keetma. Väimees peaks varsti jõudma," rääkis Liivi, kelle poolt on õunad.

Head lugejad! Kuidas teie arvates tänavune pohlasaak on?