FOTOD | Aita ka! Ostame Jordaania pagulaslaagris elavatele süüria lastele jalgpallitossud

Vaata fotogaleriist, kuidas kulgeb elu Jordaanias Zaatari pagulaslaagris:



AITAME KOOS!

Üks Mondo üleskutsega kaasa minev annetaja on tartlane Einike Pilli, kes lubas Maalehele, et toetab koos oma pojaga jalgpallijalanõude ostmist 12 euroga.



Mondo on välja pakkunud, et kui 12 eurot jalanõudepaari jaoks annetada ei saa, võib annetada ka 6 eurot ühe jalanõu ostmiseks, aga kui saab mõne sõbra nõusse, võib annetada ühiselt 12 eurot. Nii Einike teebki: “Oleme pojaga otsustanud koopereeruda.”



Pilli on Mondo kaudu juba aastaid toetanud üht Aafrika pagulasest poisi haridusesaamist. Kogu aasta peale maksavad Pilli, tema abikaasa ja kolm poega poisi koolitarvete, -rõivaste ja muude õppekulude tarbeks 140 euro ringis. Sel aastal peaks poiss jõudma lõpuklassi.



“Väga tore, oleme saanud head tagasisidet,” lausus Pilli. “Ta on nagu oma pereliige. Vahel ta ise kirjutab meile, tagasiside on hästi meeldiv.”



Einike Pilli sõnul on Mondo kaudu annetamine lihtne, ei pea ise järge ajama, kui on uue annetuse aeg, vaid küsitakse, kas ollakse nõus taas toetama.



Pilli märkis, et nende pere on kaalunud veel üht last, seekord tüdrukut, Mondo kaudu toetada.