FOTOD | Ajalooline Keri saare tuletorn ähvardab kokku kukkuda

• Keri saar tekkis peale viimase jääaja jää taandumist, liustiku jõgede ja jää poolt siia toodud kivipurust.

• Kruusa, savi ja klibu all paikneb jääaja eelne pinnas, mis sisaldab orgaanilist materjali – suur hulk eelajaloolisi metsi ning taimestikku on kusagil meie all peidus.

• Keri saare moodustab õhutihe savikiht, mille alla lagunevast orgaanikast koguneb gaasi.

• Keri saar kuulub Viimsi valla haldusterritooriumile, saart haldab MTÜ Keri Selts, tuletorni hooldab veeteede amet.

• Keri asub Prangli saarest kolm meremiili põhjas, Leppneeme sadamasse on sealt 18 km ja Piritale 33 km.

• Saar on umbes 400 meetrit pikk ja 80 meetrit lai, mõõtmed sõltuvad vee tasemest.

• Peeter I käskis Keri saarele esimese tuletorni ehitada 1719. aastal. Ent arvatakse, et laevadele teed näidati seal lõkete abil juba ka varem.

• Praegune tuletorn rajati 1858. aastal, see on 28 m kõrgune, tuli asub merepinnast 31 m kõrgusel.

• Aastatel 1906–1912 kasutati Keril esmakordselt maailmas kohalikku maagaasi tuletornis valguse tekitamiseks.

• Aastal 1990 varises kokku tuletorni põhjasein,1996. aastal kindlustati varisenud torn edaspidiste varingute vältimiseks terasvitstega.

• Tänapäeval saab tuletorn energia päikesepaneelidest, selle tööd juhib arvuti ja piisava signaali saatmiseks aitab vaid 30-vatisest LED-lambist, mille põlemise tsükkel on 13 s pime, 2 s valge.

• Riikliku kultuurimälestisena võeti Keri tuletorn kaitse alla 1997. aastal. Alates 2011. aastast on tuletorni omanik majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev veeteede amet.

• Aastal 2011 said Keri tuletorn ja 1852. aastast pärinev Mohni saare tuletorn kahe peale 10 999 eurot riiklikku toetust restaureerimise projekteerimistööde teostamiseks.

• 2014. aasta inspekteerimise tulemusel hinnati Keri tuletorni seisund avariiliseks.



