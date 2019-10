FOTOD | AS Tere juhatuse esimees Ülo Kivine: Tooge oma toorpiim meile!

Täna toimus Tallinnas Tere ja Farmi piimatööstuste pressikonverents. Maaleht oli kohal ja annab räägitust ülevaate.

„Põlva tehas on täna ainuke piimatööstus Eestis, kes suudab vastu võtta veelgi rohkem piima ja seda on meil plaanis ka teha, sest meie tehasel läbilaskevõimekust jätkub,” teatas Ülo Kivine Tallinnas peetud nõupidamisel.

Küsimusele, kuidas AS Tere maksab põllumeestele tagasi oma võlad ehk aastate jooksul maksmata jäänud piimaraha, vastas Ülo Kivine järgmiselt: „Me täidame oma kohustusi. Täna oleme maksegraafikus ja meil ei ole hetkel selliseid probleeme, kui meil olid mõned aastad tagasi.” AS Tere juhataja lisas: „Ma usun, et oleme põllumeestele ikkagi väga head koostööpartnerid.”

„Piimanduse ekspordiga on meil kõik hästi, see on paarkümmend protsenti kogu ekspordist, aga kahjuks on osa sellest toorpiim,” rääkis oma ettekandes Ülo Kivine. Suurtööstuse juhina tunneb ta muret selle üle, et sellest väljaveetavast toorpiimast võiks ju Eesti piimatööstused teha lisandväärtusega tooteid. Kivine tõi esile, et piimanduses tegutseb praegu 44 tööstust ja tööd saab üle 2000 inimese.

„Me ekspordime oma lõssipulbrit Jaapanisse, Vietnami, Euroopasse. Meie ettevõte tahab varuda üha enam piima, sest loodame olla eksportturgudel veelgi aktiivsem ja samuti ka siseturul,” rõhutas Kivine.

Kivine tõi ka esile, et väga paljud töötajad piimanduses tegelevad tooteraendusega, et tuua uusi põnevaid tooteid nii koduturule kui ekspordiks. Nii on Terel valminud viimase uudistootena uus tervislik toorpuder, kus jogurtile on lisatud kaerahelbeid, seemneid, marju ja puuvilju. Tere juhataja on seda meelt, et toorpiima ekspordi asemel võiks seda üha rohkem kodumaistes tööstustes väärindada.