FOTOD | Avatud talude päev löödi Maamehe golfiga avatuks

Maaeluminister tundis oma kõnes head meelt, et Eesti maaelu nii paljudele korda läheb. „Usun, et talude külastamisest saadud kogemused on kõigile väärtuslikud ning ehk leiab nii mõnigi inimene innustust maale elama minemiseks,“ sõnas Mart Järvik. Samuti kuulutas minister välja ka järgmise aasta avatud talude nädalavahetuse – 18. ja 19. juuli 2020.

Maamehe Golfi talu peremees Tarmo Kokk ja tema õde Karin Sepp rõõmustasid, et nii palju inimesi oli nende talusse avatud talude päeva avama tulnud. Lisaks õdusale atmosfäärile ja heale toidule esitlesid nad ka väikest kolmenädalast vasikat Luiset, kes olude sunnil inimeste keskel kasvab ja seetõttu ka avaürituse üheks populaarseimaks tegelaseks osutus.

Krista Kõiv avatud talude päeva korraldusmeeskonnast rõhutas, et külastajad peaksid võtma talusid nii nagu need on. „Kõik talud ei pruugi oma tootmise kõrvalt ümbrust ideaalses korras hoida ja kaunistada, aga see ongi maaelu. Seega väärtustage iga kogemust,“ sõnas Krista Kõiv.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juhatuse liige Kerli Ats tõi välja, et Eestimaa talud on Eesti riigi selgrooks ning avatud talude päev on hea võimalus näidata maal elamise võimalikkust. „Just tänu avatud talude päevale sai minust kui põlisest linnatüdrukust, kellel puudus eelnevalt igasugune kogemus põllumajandusega, 2018. aasta alguses talunik,“ ütles Kerli Ats.