FOTOD | Edgar Valteri sünnipäevarongkäik tõi Antslasse kokku paarsada osalejat

„Juhtus nii, et meie perest sattus Edgar Valteri sünnipäevale väga kirju seltskond – Dracula, Punamütsike, Väike Nõid, Lumivalgeke ja Ämblikmees – tegelasi jagus erinevatesse ajastutesse ja kõigil oli väga tore!" ütleb Kirsbaum. Tunnustust jagub ka taustajõududele.

„Mul on hea meel, et eestvedajatel selline tore mõte tuli ja nad selle kohe ka teoks tegid. Näha oli, et mõeldud oli nii lastele, noortele kui täiskasvanutele ja üritusega tuldi väga hästi kaasa,“ kirjeldab Kirsbaum ja lisab, et ta ise osales lisaks rongkäigule ka jalkavõistlusel Noored versus Võim.

Teeme lapsele pai!



Rongkäigu ja Meistrite päeva korraldusmeeskond ühines samuti üle-eestilise aktsiooniga „Teeme lapsele pai!“. Kell 11.11 peatus kogu muu sagin, et ühe pai kaudu anda edasi oluline sõnum: me märkame ja hoolime üksteisest.



Koduaiakontsert kaunite operetimeloodiatega



Meistrite päeva eelõhtul esinesid perekond Haugase kaunis koduaias Antsla kandist pärit laulja, näitleja ja lavastaja Jaan Willem Sibul ja Vanemuise primadonna Karmen Puis, neid saatis Vanemuise teatri keelpillikvartett "CON-TAKTID". Kontserdil kõlasid kaunid ja tuntud meloodiad operettidest ja muusikalidest.

Avatud oli kohalike maitsemeistrite kohvik. Kontserdilt said elamuse nii pealtvaatajad kui muusikud. Jaan Villem Sibul: “Antsla publik on soe ja sõbralik ning kontserdipaik on nii kaunis ja sobiv, et siin võiks igal nädalal mõni kontsert toimuda!“

Retked meistrikodadesse

Meistrite päev on tegelikult laiem sündmuste ring kui üks suur kogukonnaüritus aastas. Üheks oluliseks osaks on elamusretked meistrikodadesse. Nelja aasta jooksul on külastatud juba kümmetkonda meistrikoda ning sel aastal toimub retk peredele 4. juunil meemeistri juurde ja šokolaadivabrikusse ning maitseretk täiskasvanutele 7. juunil veinitallu ja külamajas tegutsevasse õdusasse restorani.