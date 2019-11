FOTOD | Eesti Panga muuseumis saab näha paljudes rahapadades valminud ilveseid

Edasi tuleb juba nähtus, mida oleme harjunud lumepalliefektiks nimetama. Koguja hakkab mõtlema, et kuidas ma seda nunnut münti nüüd nõnda üksi hoian, hangiks sellele ka midagi samalaadset kõrvale. Kui neid on juba kaks, siis see ongi juba komplekt, aga mitte veel täielik. Ja nii hakkab koguja oma komplekti täiendama, ise võib-olla märkamatagi, et sellest on saanud tema suures kogus väike alamkogu – mingis mõttes temaatiline kollektsioon.

Käesoleval näitusel on 27 ilvesemünti.

Oma perekonnanimest ajendatuna on Kaimar Ilves kogunud ilveseid kujutavaid münte – näituselt leiab peamiselt väärismetallist ilvesemünte 15 riigist, sealhulgas Kuubast, Cooki saartelt ja Omaanist. Kaalukaim eksponaat on Soome ühekilogrammine hõbemedal, mis on pühendatud liigirikkusele.

Väljapanekus on ka valik Eestiga seotud müntidest, mille on välja andnud mõni teine riik. Näiteks Iirimaa 2004. aasta hõbedast meenemünt, millega tähistati kümne uue riigi liitumist Euroopa Liiduga, ja Kongo Vabariigi hõbedast meenemünt, mis anti välja Balti riikide euroalaga ühinemise puhul.

Oma põhikollektsiooniks peab Kaimar Ilves Tsaari-Venemaa mündikogu, kuhu ta on kogunud ligi 1500 münti. Eesti Panga näitusele on sellest kogust toodud kaheksa münti, millel on kujutatud pea kõik keisrid ja keisrinnad, kes valitsesid Venemaad XVIII sajandil.

Jätkuks suvisele ehterahade näitusele on näitusel väljas Tsaari-Venemaa hõbemündid, mida on kasutatud ehetes: kannaga rahad ja kopikatest käevõru ning Eesti krooni sentidest kõrvarõngad.

Eesti Panga sularaha- ja taristuosakonna juhataja Rait Roosve märgib, et Kaimar Ilvese mündinäitus on järjekorras kuues ja viimane panga 100. aastapäeva nn simultaannäituste sarjast. Ta tunnustab numismaatikutest kollektsionääride järjekindlust, sest selline temaatiline kogumine – kes kogub erinevate riikide münte, kes kogub vappe, kes midagi muud, Kaimar Ilves antud juhul ilvesekujutisega münte, on väga tänuväärne selle poolest, et ükski n-ö ametlik muuseum ei saa sellega üldjuhul hakkama – riiklik muuseum lihtsalt ei saa endale lubada sellist luksust, kuna ressurss puudub, samuti erakogujatele omane fanatism ja sellest tulenevalt puudub ka võimalus selliseid kogusid komplekteerida.

„Ma arvan küll, et kollektsioon ilves müntidel on nii siin kui sealpool merd tõeline hitt,” räägib Rait Roosve. „Müts maha mitte ainult Kaimar Ilvese ees, aga kõikide meie kogujate ees – te tegelete väga tänuväärse valdkonnaga, säilitate olulist osa kultuurist, te säilitate praktilises mõttes ajalugu ning teete seda väga-väga kõrgel moraalsel tasemel.”