FOTOD | Esimest korda ajaloos avati külastajatele Osmussaare majakas

Tuletorni külastajatele avamine on saarevaht Rita Koppeli ammune soov.

„Seda on minult miljon korda küsitud, miks majakasse ei saa,” selgitab ta ning ütleb, et saab külastajate huvist imehästi aru. „Saare põhjatipus asuvast tuletornist näeb üle saare Hiiumaani ning selge ilmaga isegi Hankoni välja.”

Ilusti paistavad ka Paldiski ja Vormsi.

Rita Koppel ütles, et tema jaoks on tore avastus, et majakas avatakse juubeliaastal — praegusel kujul valmis majakas 65 aastat tagasi. Tulepaak on saare põhjatipus olnud teadaolevalt 1765. aastast saadik, mis tähendab, et teenäitajana on seal tuli vilkunud meremeestele 224 aastat. Päris esimene tulepaak on Rita Koppeli sõnul praeguseks juba meres, sest meri on hulga pankrannikut aja jooksul endale saanud.

Tuletorni avamiseks tuli teha ära rida töid, et see külastajatele turvaline oleks. „Oma pere ja sõbrad,” vastas Rita Koppel küsimusele, kes tööd ära tegi. Vajalikud materjalid ostis Lääne-Nigula vald.

Lääne-Nigula vallavolikogu esimees Neeme Suur oli üks esimesi, kes ritta võttis, et piletit osta.

„Kui tehniliselt on võimalik majakat avatuks teha, siis on seda juväga mõistlik teha, majaks on külastajatele atraktiivne,” sõnas ta. Vallavanem Mikk Lõhmus, kes ostis endale pileti numbriga üks, oli samuti rõõmus. „Minu jaoks oli selle projekti juures esimene küsimus, et miks see majakas juba avatud ei ole,” märkis ta.

Kui avamine juba ette võeti, siis läks kõik juba kiiresti, mis siiski tähendas, et kõigiks toiminguteks kulus aasta. Lõhmuse sõnul oli asi aga vaeva väärt.

„Meil vallas ju teisi selliseid tuletorne pole ka, mida niimoodi külastajatele avada. Osmussaar asub kohe Soome lahe väravas, selge ilmaga on ka, mida vaadata.”