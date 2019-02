FOTOD | Iga aastaga koguneb Rasina külla lippu heiskama järjest rohkem rahvast

Vahel on Rasinal olnud vaiksemaid aegu, ent siis on elu jälle käima lükatud. Viimase kümne aasta jooksul on lisaks lipuheiskamisele hoo sisse saanud jaaniõhtu, sügispidu ning jõulupidu, mille ajal ei mahtuvatki kõik tahtjad saali ära. Jõudumööda võetakse ette ka muid tegemisi.

Kadi räägib, et kultuurimaja juhatajat pole siinkandis nähtud vähemalt pool sajandit ning kõiki üritusi korraldatakse oma äranägemise ning vajaduste järgi. Suur abi on kohalikest aktiivsetest inimestest ning piirkonna ettevõtjatest, kes igaüks omal moel aidata saab. Päris ilma toetuseta siiski läbi ei saa.

"Väike vald suutis kultuuriüritusi piisavalt rahastada, aga näib, et suur vald pole suuteline maakohtadele nii palju panustama. Võib-olla lihtsalt uus vald ei tunneta veel maakoha vajadusi," räägib külavanem Aare Veetsmann Mooste ja Põlva valla liitumisest. Ta ütleb, et kui varem hästitoiminud ja rahvarohketele üritustele raha üldse ei tule, võibki ta asja eest võitlemisest loobuda.

“Vabatahtliku tegija suurim tunnustus on see, kui plats on rahvast täis. Kui rahvas kokku tuleb, on see kõige suurem tänu,” ütleb Veetsmann. “Hajaasustus tuleb võrreldes lähestikku elamisega isegi kasuks – inimesed soovivadki kokku tulla, et teisi näha.”

Vaata videost aastapäeval peetud peo õhustikku ning lühikest intervjuud külavanemaga.

Kes tahab Põlvamaal vabariigi aastapäeva puhul ühiselt lippu heisata, sel ongi ainult kaks valikut – kas Rasina küla või Kanepi alevik. Rasina külla saab sõita ilmakaarest, kuna küla asub kahe tee ristumiskohal. Põhja sõites jõuab Võnnusse, lõunas Moostesse ja Räpinasse, läänes Ahjale ning idas Mehikoormasse.

