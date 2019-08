FOTOD ja VIDEO | Aseri elanikud tervitasid nende eest palvetavaid pastoreid pahameelse piketiga

„Meie õuele on saabunud õnnetus ja täna oleneb meist kõigist, millises asulas ja millises ühiskonnas me elame homme.” Sellise tekstiga lendlehtede abil kutsuti aserlasi piketile „Jumala otsijate liikumise” tegevuse vastu Aseris.

Kuus aastat Aseris sotsiaaltöö ja heategevusega, aga viimasel ajal ka aina enam kinnisavaraarendusega tegelev „Jumala otsijate liikumine” on lubanud asulasse rajada rahvusvahelise koolitus- ja palvekeskuse, mis aga osasid piketile kogunenud kohalikke närviliseks teeb.

Aseris kardetakse oma laste sunniviisilise usklikuks muutmise pärast, aga kahtlustatakse ka võõrriikide luureorganite salategevust usklike sildi all. Tundub, et kõige enam tekitab pahemeelt kuuldus, et jumalaotsijad on kohe-kohe Aseri rahvamaja ära ostmas, mis aga vallavõimude kinnitusel tõele ei vasta.

Pikett Aseris Jumala otsijate liikumise vastu Foto: Rein Sikk, Maaleht

Piketil koguti allkirju nõudele, et jumalaotsijad Aserist minema läheks. Plakateil kutsuti appi vabariigi valitsust, lisaks pilati usklike tegevust suurte karikatuuride abil.

Piketeerijaid käis õnnistamas ka kohalik õigeusu vaimulik, samal ajal kui jumalaotsijate konverentsi 200 ja enamgi osalejat Aseri rahva eest rahvamajas palvetasid.

„Jumala otsijate liikumise” liider Sergei Šidlovski ütles piketti kommenteerides, et jumala otsijate saabumine on Aserile õnnistuseks, sest nende tulekuga on päästetud juba hävingust hulk kinnisvara, samuti ootavad linna suured investeeringud palve- ja kristliku hariduskeskuse loomiseks.

Sergei Šidlovski rõhutas, et jumalaotsijate ja põliste aserlaste vahel on veel vaja rohkelt koostööd teha, et saabuks täielik teineteisemõistmine.