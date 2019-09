FOTOD ja VIDEOD | Nii Eestis kui Lätis nähti eile õhtul meteoori

Läti Delfile saadeti eile õhtul taevast langeva objekti nägemise kohta teateid, pilte ja videoid nii Riiast, Ogrest, Lielvārdest, Jelgavast, Mārupes kui ka Olainest. Eesti Delfi toimetusele tuli samuti mitmeid kirjalikke teateid.

Lätis astronoomia populariseerimisega tegeleva SIA StarSpace observatoorium teatas oma Twitteri kontol, et kell 20.57 nähti rohelist värvi boliidi ehk väga eredat meteoori. Läti Astronoomiaseltsi nõukogu esimehe asetäitja Kārlis Bērziņš ütles samuti, et Läti kohal nähti boliidi ehk tulekera.

„Esimestest teadetest järeldame, et pole välistatud ka meteoriidi maale langemine, ent meie käsutuses on hetkel veel liiga vähe informatsiooni, et seda kinnitada,” ütles Bērziņš.

Samal ajal sai ka Eesti Delfi toimetus mitu teadet tulekera nägemisest. Üks neist kõlab nii:

"Vastse-Kuustest läbi sõites nägin taevas väga eredat meteoriiti. Kell võis olla 20.50. See oli tõeline värvide mäng ning arvasin, et see langeb maapinnale, kuid Maale lähemale jõudes see kustus. Kahjuks ei jõudnud reageerida ja salvestada ühtegi pilti ega videot.”

Teine teade jõudis toimetusse aga põhjarannikult.

"Sõitsin autoga Viru-Nigula asulast koju kell 20.56, kui taevast langes alla suur objekt. Helistasin just telefoniga, kui seda nägin, ütlesin ka inimesele telefoni otsas seda," teatas lugeja kell 21:34. "Mõtlesin, et täht see ei saanud olla. Guugeldasin ja seal oli kirjas, et 10. septembri paiku möödub Maast asteroid. Kas see võis olla see, ei tea. Sõitis ka teisi autosid minu ees, kes pidurdasid. Pildile ei saanud, kõik toimus väga kiiresti," jätkas ta raporteerimist.

Hetkel on toimetusse jõudnud üksnes pilte ja videoid Lätist.