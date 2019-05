FOTOD | Jõgeval avati kasvavate kartulitega ausammas ‘Jõgeva kollasele’

Postamendi keskel kasvavad kultusliku kartulisordi taimed. Selleks, et kartulipostamendis oleks kohe peale püstitamist miskit juba vaadata, siis kasvasid mugulad natukene varem juba kodustes tingimustes potikestes.

Ausamba kaunistusribal näeb teisigi taimi, millest meile toit kasvatatakse või mis aias ja põllul oma ilu pakuvad.

“Näiteks talinisu ja rukis ja kui hästi läheb, siis tärkab seal kunagi ka oder 'Tuuli', kaer 'Kalle', suvinisu 'Hiie' ja tatar 'Aiva',” ütleb Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Reine Koppel. Tema sõnul annab linnaruumis taimede kasvatamine võimaluse tutvustada inimestele toidutaimi.

„Siis on vast aeg-ajalt ka ETKI teadlastel põhjust tulla kartulipostamendi juurde ja jagada taimekasvatuse kohta teadmisi. Mul on äärmiselt hea meel, et selline idee kodanikualgatusena realiseerus. Nüüd on seeme, ka mõtteseeme, mulda pandud ja ma loodan, et see on hästi produktiivses tulevikutegude pinnases,” sõnas Koppel.

Esmaspäeval võis aknast sisse piiludes näha, et kartul on end kenasti mullast välja ajanud. Foto: Maiu Veltbach

'Jõgeva kollase' toomine Jõgeva kesklinna annab tegijate sõnul erinevaid võimalusi täiendavateks tegevusteks ning sellega loodetakse rakendada mitut ideed vallakodanike kaasamiseks, teadmiste jagamiseks ja lihtsalt mõnusaks äraolemiseks. Samuti tahetakse kodanikualgatusena innustada inimesi olema aktiivsemad oma kodukohta väärtustama ja aega ning energiat panustama ise midagi kogukonna heaks ära tehes.

„Sellised aktsioonid võiksid olla eeskujuks ka teistele, et rahulolematusest millegi suhtes võib tavapärase hädaldamise asemel ise midagi ära teha, peaasi, et kavatsused on heasoovlikud ja teeniksid teistegi huve. Ja siis pole vaja muud, kui ühte väsimatut eestvedajat, kes ei lase mõttesädemel kustuda ja kaasab kõiki enda ümber,“ avaldas arvamust vallakodanik ja aiandushuviline Marju Maas.