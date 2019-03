Järgmine valija astus sisse 9.04. Mõlemad tegid oma otsuse kiirelt ja kodanikukohus oligi täidetud.

„Igav hakkab teil siin päeva peale,“ tundis Arvo komisjonile kaasa ja pakkus Lätist toodud kommi.

Kohale tuli mees rolleriga ja kiitis, et noorele mehele ei tee see talvel sõitmine midagi ka sellise laia lumega nagu valimispäev kaasa tõi.

Aastaid valimiskomisjoni liige olnud Viljar Soomre meenutas, et 2007. aastal käisid jaoskonnas Reutersi ajakirjanikud ning siis pandi Arvo lausa suurelt Soome lehte. Lehtki oli käepärast.

Häädemeeste kandi rahvas arvab omavahelistes vestlustes, et neilt võib palju hääli saada Keskerakond, kuigi absurdseks peetakse seda, et partei esinumbri ja tasuta transpordi eestkõneleja Kadri Simsoni pingutustest hoolimata ei saa Pärnumaal kõik inimesed ikkagi tasuta bussiga sõita.

Paljugi ja enamasti paha on Häädemeeste kandi külade inimestel öelda haldusreformi kohta, mis suutis neid otsuste tegemisest varasemast veelgi kaugemale lükata.

Sel aastal ei oodatud poliitikuid kampaaniaga enam ka Treimani rahvamajja, arvati, et kel huvi, saab Häädemeestele minna, kus suuremaid üritusi tehti. Kohapeal olla poliitikuid ikka tikutopside ja pastakatega ka nähtud.

„Ei saa öelda, et poleks käidud,“ arvas Viljar Soomre.

Treimani jaoskonna nimekirjas on 369 valijat ning see arv on pea sama, mis eelmistel Riigikogu valimistel. Ligi kolmandik on hääle juba andnud, sõnas valimiskomisjoni esimees Anneli Graudina. Nagu mujal Eestis, tuli ka Treimani piirkonnas tänavu rekordiliselt elektroonilisi hääli.

Soovist valimiskasti koju saada on märku andnud juba kolm inimest ning neid võib juurdegi tulla, inimestel on sellest soovist aega teada anda kella 14-ni.