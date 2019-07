Fotod: Maaleht leidis peolt hulga tuttavaid

Põlvamaa naisrühmas Värten tantsib hinnatud nõustaja, parima konsulendi tiitli omanik Ulvi Ajalik. Ulvi on rahvatantsu tantsinud kaua ja nende rühmale on see neljas tantsupidu. Juba see teeb kokku 20 aastat.

“Meil oli Oti rattad”, “Targa rehealune”, “Maa hing”. Meie lemmik on vaieldamatult “Targa rehealune”, see ol väga väärikas ja läks hinge,” rääkis ta. "Emotsioonid on võimsad. Suur tänu meie juhendaja Andre Lainele!”

"Targa rehealune" oli tõesti üks selle peo üllataja. Aeglane ja uimane rivitants ju, aga tänu andekale seadele ja mustritele sai sellest üks lavastuse tõeiselt emotsionaalne kõrghetk.

Põlvamaa naisrühm Värten on tuntud nõustaja Ulvi Ajaliku rühm. Erakogu

Juba seitsmes tantsupidu läheb Järvamaa metsamehel ja päästjal Tõnu Truskal. Tema kodupunt on segarühm "Vallatsi". Seitsmes pidu - see teeb kokku pea 35 aastat tantsimist!

Tõnu ja eelkõige muidugi publiku meelest on ägeded meeste tantsud. Seekordses kavas oli neid kaks, "Oma õnne sepad" ja "Pikse loits".

"Pikse loits" oli tantsupeo kavas 1985. aastal ja just sellest peost alates, kus noore ajakirjaniku ja Türi poistekoori saatjana kogu ilu ja valu kaasa tegin, on tantsupeod ka minu arm.

Rahvapillipeo telgis kohtusime talunike asendusteenistuse eestvedaja ja ühe taluliikumise ideoloogiga juba algusest peale. See armas ja musikaalne naine on Riina Kaldaru. Lisaks sellele, et ta on mänginud aastaid akordioni, kuulub ta süda viiendat aastat mandoliinimuusikale. Ta mängib orkestris "Saku mandoliinid".