FOTOD | Märtsikuisel maarahva õllefestivalil Kadrinas tuleb enam auhindu ja segasaun

Virumaal, Kadrinas 23. märtsil toimuvale „Hää õlu 2019” konkursile tuleb mulluseid parimaid väikepruuliõllesid testima rahvast nii Tallinast, Tartust kui Pärnust. Aga ka Kihleverest, Tapalt, Sakust, Kolust, Seakülast, Uljastelt. Traditsiooniliselt on esindatud nii Soomes kui Eestis elavad soomlased, aga ka taanlased, moldovlased. Esmakordselt on kohal õllehuviline lausa Kanadast.

Nii selgub peakorraldaja ja idee autori, Kadrina saunaklubi presidendi Ülo Kaisi pidevalt täinenevalt eelregisteerimislehelt. Lisaks huviliste ringi geograafilisele suurenemisele on tänavu eriline see, et välja jagatakse kogunisti neli auhinda. Kahe žürii – nn rahvažürii ja lisaks esmakordselt koguneva ekspertide žürii poolt antakse välja klaasikunstnik Riho Hüti valmistatud klaasist medalid nii tavaõllede kui friigiõllede klassis.

Seda, kas testimisele lähetatav õlu on tavaline või pigem friikidele mõeldud, saab otsustada iga pruulikoda ise. Testimisele tuleb paarkümmend eri õlut, täpne arv on selgumas.

Ekspertide žüriis osaleb Eesti parim õllesommeljee 2018 - Juks Ojaperv koos asjatundjatest sõpradega. Lisaks on tavapäraselt kohal oma selgitusi, tarkusi jagamas ka õlleguru ehk õlleprofessor Karmo Tüür.