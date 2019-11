FOTOD | Nädalavahetuse tormis sai kannatada ka Luke mõisa uus käsitöökoda

„Mõisa juurde kuuluvad tavapäraselt ka vanad puud ja paraku oli seekordne tormi suund meile ebasobiv ja üks neist kukkus otse käsitöökoja peale kahjustades katust, aknaid ja seinakonstruktsioone,“ selgitas Luke mõisapargi perenaine Gea Järvela. „Rekonstrueerimistööd hoones olid just lõpuni jõudnud ja peame nüüd need kahjud võimalikult kiiresti taastama, et vihm ei tekitaks täiendavaid kahjustusi.“

Järvela lisas, et hoone pidulik avamine lükkub nüüd küll edasi, aga kuna käsitöökoja I korrus kahjustada ei saanud, siis töötoad ja toimetused käsitöökojas jätkuvad.

Salva Kindlustuse Tartu esinduse juhataja Anneli Kuusik selgitas, et esialgsetel hinnangutel võivad kahjud ulatuda kuni paarikümne tuhande euroni, kuna vana puu suutis kahjustada korraga mitmeid hoone elemente ning ei pääse üksnes katusekivide vahetamisega.

„Nüüd tuleb hinnata, mil määral said kahjustada seinakonstruktsioonid ja millised on veekahjud,“ märkis Kuusik.

Foto: Salva

Seni on nädalavahetuse tormi tagajärjel laekunud Salvale 27 kahjunõuet, millest enamus just Lõuna-Eestist.

„Peamiselt kooris tuul lahti katusekatteid ja kukutas puid, millest mõned langesid hoonetele, mõned autodele,“ lausus Kuusik lisadest, et peale katuste ja sõidukite olid suurimad kannatajad kasvuhooned ja batuudid.

„Mitmel korral viis tuul batuudi minema, aga paraku tekitas batuut ise veel muid kahjusid, kui põrkas kokku kasvuhoonete ja kõige muuga. Ühel juhul murdis batuut pooleks hoovis olnud lipuvarda,“ märkis Kuusik.

Esialgsetel hinnangutel jääb praeguseks laekunud kahjuteadete keskmine summa ligi 2000 euro juurde.