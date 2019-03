FOTOD | Parkla puupüsti täis, sissesõit lipuehtes! Mis toimub kuulsas Vändra 5. jaoskonnas?

„Arvasite, et Vändra on must auk? Et keegi valimas ei käi? Just sellepärast tulin isiklikult kohale!“

Noor naine haarab sedeli, täidab ära ning tõstab võidukalt käed – tehtud!

Mis tunne on?

„No enam ei ole asotsiaali tunnet!“

Ajaloolise tõe huvides tuleb selgitada, et seda konkreetset jaoskonda numbriga 5 Kadjaste külas, millest Epner kirjutas, enam ei eksisteeri – kohalike omavalitsuste valimise ajal veel oli, aga kadus ajalukku koos valdade liitumisega.

Kurikuulsa numbri ja osa piirkonnast sai endale Vändra alevikus asuv jaoskond, mis varem kandis numbrit 1.

Oli, mis oli, aga tänavu see jaoskond hätta ei jää – just valimispäeval näidatakse rahvamajas kaks seanssi „Tõde ja õigust“, parkla on lõunast saadik masinaid ja saal rahvast puupüsti täis.

„Täismaja,“ kinnitasid valimiskomisjoni liikmed. „Inimesed käisid valimas ja siis läksid filmi vaatama.“

Mõnda loodeti valimiskasti juures näha ka veel ka pärast filmi.

Jaoskonna nimekirjas on 2420 valijat. Lõunaks oli koos eel- ja elektroonilise hääletusega üle tuhande inimese valiku teinud.

„Üle poole on kindlasti käinud,“ hindas komisjon. Esimene inimene oli kohal juba enne üheksat, sest mõtles, et jaoskond tehakse lahti kell 8. Vahetult enne filmi esimest seanssi oli saalis lausa järjekord.

Ka kodukülastusi on palju tellitud – ligi paarkümmend.

Vändra alevikku sissesõidul on tervitussildi juures vana traktor, mis valimispäeval kaunilt lipuehtes.

„Lipp pannakse seal välja siis, kui on vabariigi aastapäev või midagi muud pidulikku ja täna on ju lipupäev,“ selgitati Maalehele.