FOTOD | Peaminister külastas Keri saart ja tuletorni

Selle aasta oktoobris tuli rõõmustav otsus, et valitsus eraldab järgmise aasta eelarves kauaoodatud raha Läänemere ühe vanima, ent aastakümneid lagunenud Keri tuletorni kordategemiseks, mis muuhulgas tähistas sel aastal oma 300ndat juubelit.

Tuletorni rekonstrueerimine on olnud Veeteede Ameti prioriteet juba aastaid, kuna lisaks ühele vanimale toimivale navigatsioonimärgile on tuletorn ka hindamatu kultuuriväärtusega. Hetkel on koostamisel Keri tuletorni renoveerimiseks vajalikud muinsuskaitse eritingimused, peale mida saab Veeteede Amet hakata ette valmistama projekteerimist.

Renoveerimiseks on esialgu sihtotstarbeliselt ette nähtud 2,1 miljonit eurot. Summa on nii suur seetõttu, et tuletorn on amortiseerunud ja osa välisseinast on alla varisenud. Samuti suurendab maksumust tuletorni asukoht mandrist kaugel asetseval väiksesaarel, mistõttu on ehitustöödeks vajaliku ehitusmaterjali, tehnika ja inimeste transport väga kulukas.

„Oleme õnnelikud, et meil on taas võimalus taastada tükike Eesti mereajaloost ning tagada sealjuures ohutu navigeerimine Soome lahes,“ kommenteeris Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas.

Keri saar asub Soome lahes, Pranglist 6 kilomeetri kaugusel. Keri tuletornis põleb tuli ööpäevaringselt 32,2 meetri kõrgusel merepinnast. Tule nähtavuskaugus pimedal ajal on 11 meremiili. Suurte laevateede vahetus läheduses olev tuletorn teenindab nii Muuga, Kunda kui ka Sillamäe sadamatesse suunduvaid laevu, kui ka ida-läänesuunalist laevaliiklust.

Veeteede Ametil on väga head sidemed ka Keri seltsiga, kes on torni olukorda pidevalt jälginud ning andnud operatiivselt infot muutustest.