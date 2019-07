FOTOD | Perenaise oskuslik tegutsemine päästis avatud talude päeval küünlakoja põlengust

Kapile järelvalveta jäetud põlevast küünlast süttis laeliistuks paigaldatud köis. Põlengust andis märku suitsuandur, mida kuulis hoovil olnud perenaine. Naine kustutas algjärgus põlengu pulberkustutiga iseseisvalt ning küünlakoda pääses hävingust.

Foto: Lõuna päästekeskus

“Aitäh Põlva komandole kiire reageerimise eest!” kirjutab küünlakoda oma Facebooki lehel. “Jäi vaid natukene puudu, et minu armas küünlakoda oleks hävinenud. Tõelised mehed, kes päästsid täna minu armsa koja, lohutasid mures perenaist ning nõustasid, mida teha, et see kõik enam ei korduks.”

Foto: Lõuna päästekeskus

Pärast vahejuhtumit jätkati avatud talude päeva külaliste vastuvõtmist.

Päästjad tuletavad meelde, et küünal tuleb panna eemale süttida võivatest materjalidest ning seda ei tohi jätta järelevalveta põlema.