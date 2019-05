FOTOD | Põllutööde käigus leiti Kobilu küla lähedalt kivirist

Rannu Seeme OÜ juhatuse liige Madis Ajaots rääkis, et nad korjasid nädal enne suurt reedet Kobilu külas põllul kive.

“Traktorist hakkas üht kivi välja kangutama ja selle kangutamise tagajärjel tuli välja kivist rist,” kirjeldas ta.

Pärast seesugust leidu pöörduti kohe Muinsuskaitseameti poole. “Kivi vaadati üle ja tuvastati nii palju koha peal, kui seda teha sai. Nüüd otsitakse arhiividest, kas selle koha peal võiks vanadel kaartidel mingeid märkeid olla.”

Kivirist toodi põllult ära, puhastati veega ettevaatlikult ning pandi aluse peale.

“30. aprillil tõstsime kivi sama koha peale tagasi, kust me ta leidsime. Panime selle sinna nii üles, nagu vanasti on kirjeldatud, kuidas see olema peaks. See seisab nüüd seal tee ääres ja kõik saavad seda näha,” rääkis Madis Ajaots.

Folklorist Marju Kõivupuu sõnul oli selliseid riste meie maal palju, kuid neid on vähe säilinud. Praegu leiab selliseid kiviriste Setomaal.

“Neid pandi teede äärde selleks, et ühelt poolt näidata, et tegu on kristliku maaga, teisalt selleks, et inimene saaks soovi korral oma jumalaga kõneleda — kirikud ja kabelid olid tihti kaugel.”

Kohalikele ajaloolastele ja teistele kodukoha uurijatele on samuti leiust teatatud, kuid seni ei ole selle kiviristi kohta veel midagi välja tulnud.

Palume kõigil, kel võiks selle kiviristi kohta mingisugust infot olla, kirjutada Elva valla kommunikatsioonijuhile, Merilyn Sädele merilyn.sade@elva.ee.



Kivirist Taivo Toomsalu