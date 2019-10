FOTOD | Pühapäeval möllanud torm viis Võru lähistel katuse nii kortermajalt kui ka veiselaudalt

Aastal 2010 viis torm katuse ka teiselt Sulbi küla kortermajalt, mis jääb esimesest kiviviske kaugusele.

Aivar Rosenberg selgitab, et kortermajad asuvad Urvaste ürgoru koridoris, kus tormituul sageli erilise hoo sisse saab. Samas näitab ta maja kõrval asuvaid kilekasvuhooneid, mis on eilsest tormist täiesti puutumata jäänud.

Torm tegi kahju ka Sulbi küla laululava pargis, kus langetas mõningad vanad puud. Üks puu tabas ka Rosenbergi välikäimlat.

Mees ütleb, et ilma harjumuspärase telefoni või elektrita on keeruline asju korraldada, aga kuna kogukond hoiab hästi kokku, siis saab asjad tehtud ja keegi ei jää üksi.

“Meil on külaeluga head lood,” leiab Rosenberg.

Foto: Argo Ingver

Murdis ka mände



Mõned kilomeetrid eemal, ürgoru nõlvakul, näitab Rosenberg raielanki, kus seemnepuudeks jäetud männid on poole tüve pealt ära murtud – hiljuti oli ta jõudnud seal lageraie ära teha.

“Väärt materjali murdunud puudest ei saa, vast kütteks,” ütleb Rosenberg. “Omapärane on see, et mändidest nõrgema juurestikuga ja tuultele avatud kuuski torm ei võtnud.”

Kruusatee äärest on torm murdnud paarkümmend mändi, osa koos juurtega, osa keset tüve.

“Aga need kahjud pole midagi, võrreldes sellega, mis inimestega juhtus,” ütleb ta.

Torm murdis mände. Foto: Argo Ingver

Veised jäid katuseta



Viis kilomeetrit Sulbi külast Võru suunas Lilli-Anne külas kaotas katuse kaks aastat vana 300 ruutmeetri suurune veiselaut – kahju ligi 15 000 eurot. Lähinädalatel plaanis Sooääre talu peremees Janek karjamaadelt kokku ajada 35 helehalli veist, kes on Eestis haruldast Tirooli tõugu.

“Mis sa oskad ütelda? Kõik, mis pidi kinnitatud olema, oli kinni nii nagu vaja,” sõnab peremees lauta vaadates.

Viie meetri kaugusele jääv lambalaut jäi aga terveks. Lambakarja seas on ka paarkümmend peagi poegima hakkavat utte. Neile oleks peavarju kaotamine tähendanud halvemat kui veistele, kes tulevad toime ka lageda taeva all.