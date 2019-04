FOTOD | Rahva lemmiktoiduks on tänavu maheda maitsega pirnipüree

"BabyCool pirnipüree kuubikute suur menu näitab, et tarbijad on üha enam hakanud hindama kohalikku ja mahedat toitu, mis on naturaalse maitsega ega sisalda lisaaineid. Tänu külmutatud kuubikute formaadile väheneb beebitoidu raiskamine – lapsevanemad saavad sulatada üles täpselt nii palju püreed, kui laps ära süüa jaksab. Nii võib ühest pakist piisada mitmeks söögikorraks eri päevadel ning püree püsib pikka aega värskena ka avatud pakendis,“ kiitis Toiduliidu juht Sirje Potisepp selle võidutoote omadusi.

Nii viiski Saaremaal Nasvas tegutsev ettevõte Saaregurmee OÜ oma mahetootega koju kaks auhinda: rahvalemmiku tiitlile lisaks võitis pirnipüree piirkondlike väike-ettevõtjate toodete konkursil ka Lääne-Eesti parima toidu tiitli.

Kokku esitati tänavu väike-ettevõtjate toodete konkursile 62 toodet, parima toiduaine tiitli otsustas hindamiskomisjon anda seitsmele väikeettevõtja tootele.

Lõuna-Eesti väike-ettevõtjate kategooria võidu pälvis Andre Juustufarmi Andre Prima Old juust. Põhja-Eesti parim toiduaine on Gurmeeklubi kreemjuust röstpeedi ja rõikaga ning parim jook Distilliriumi Metsis Blue Handcrafted Gin. Lääne-Eesti parim jook on Lahhentagge toonik Lahjentagge Kuusk ja Kardemon. Virumaa väike-ettevõtte parim toode on Moe J.J. Kurberg Kanepi viin. Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine väikeettevõttelt on Sangaste Linnase Helde mitmeviljahelbepuder seemnete ja porgandiga.

Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp tunnustas väike-ettevõtjate mitmekesist tootevalikut, tema hinnangul aitab konkursil osalemine väiksemate toidutootjate tuntust tõsta ning seeläbi ka suuremate kaupluste lettidele tõusta.