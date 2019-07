FOTOD | Saaremaa nunnad avasid huvilistele tavaliselt varjatud paigad

“Vanasti elati kloostris nii, et mungad punusid korve, müüsid neid, elasid ise ja aitasid ka teisi. Ka meie anname omatehtut mitte kingituseks, aga õnnistuseks. Aga kui meilt midagi ostate, siis teate, et sellega toetate meie tegevust.”

Pakkuda on kloostri müügiletil mõndagi omatehtut – emakloostrist pärit oliive, isetehtud musta leedri siirupit, mett ning mõndagi veel.

Talviti teevad nunnad käsitööd, maalivad ka ikoone, seda nii endale kui ka tellimuse peale.

Külastajad tundsid kartulimaast enam huvi nunnade igapäevaelu vastu ning uurisid, kuidas näiteks söögitegu käib?

“Ikka nii nagu peres. Teeb see, kellel see paremini välja tuleb,” vastas ema Theofili, lisades, et kloostri fenomen on see, et lõpuks tuleb kõik väga hästi välja.

“Kui muu maailm otsib alati midagi uut ja erakordset, siis kloostris me hindame väga seda, mis meie eel on tehtud ja väärtustame seda. Usume ka, et võime usaldada seda, mis on teistel enne meid hästi välja tulnud. Mõelge, et peres on lastel hea, kui neil on midagi küsida oma õdedelt ja vendadelt ning nad saavad nii abi. Kloostris on see võimalus veel palju laiem, sest ikka on hea, kui oskad ja julged vajadusel abi küsida.”

Nunn Theoterpi ütles, et kui vaatad mesilasi, siis nemadki ei saa üksi midagi tehtud: “Räägime siin ka rohkem, et meie tegime üht või teist. Näeme end ikka ühise perena.”

Kui temalt uuriti, kas kõik võivad saada nunnaks, siis selgitas õde, et põhimõtteliselt küll, kuid kõigile selline elu ei sobi.

“Kui kellelgi on juba lapsed, siis on neil teda vaja. Mõte põgeneda probleemide eest kloostrisse, pole hea, sest põgenedes rahu ei leia.”

