FOTOD | Seenelised leidsid Hiiumaal metsast tomatitaimed

Hannela rääkis, et nad sõitsid Hiiumaal Õngu kandis metsateel, kui Ljubov märkas midagi, mis meenutas tomateid. „Ma kohe tagurdasin, sest hakkas huvitama, kas ikka olid tomatid,“ ütles Hannela.

Seenelised nägid nelja tomatitaime. Ehkki suur osa tomatitest oli pahaks läinud ja söögikõlbmatud, maitses Ljubov üht ilusamat tomatit. „Hea tomati maitsega oli, nagu oma kasvatatud,“ sõnas ta. Ehkki mets pole tomatite tavapärane kasvukoht, ütles Ljubov, et tema tomatit maitsta ei kartnud – oli ju aru saada, et tegu on tuttava taimega.

Hannela sõnul olid nad väga üllatunud, sest lähim elumaja asub enam kui kahe kilomeetri kaugusel. Kuna sinna tehti hiljuti uus metsatee, pakkus Hannela välja, et äkki on kusagilt toodud mulda, kus on tomatiseemned sees olnud.

Ehkki seenelised jätsid tomatid metsa, naljatles Hannela, et järgmisel aastal pole vaja endal tomateid kasvatadagi, sest metsas on hea tomatikoht olemas. Tühjade kätega seenelised siiski metsast ei lahkunud – korvi said nii riisikad kui ka puravikud.