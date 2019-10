FOTOD | Tabasalus avas uksed Eesti moodsaim vanadekodu

“Huvi uue Pihlakodu vastu on olnud väga suur – meil oli enne tänast registreerunud 300 reaalset huvilist ja kui ametlik avamine on nüüd, siis esimesed paarkümmend elanikku on on juba oma uude koju sisse kolinud ja teist sama palju on lepinguid uute klientidega sõlmitud,” märkis Pihlakodu hooldekodude ketti haldava Viru Haigla juhatuse esinaine Kadri-Ann Tivas.

Tema sõnul soovitaksegi maja täita järk-järgult, sest sisseelamisperioodil vajavad kliendid rohkem tähelepanu kui igapäevaelus. “Enne aastalõppu võiks pea 200 kohast olla täidetud ligi pooled,” lisas Tivas, kelle sõnul algab moodsas eakatekodus kuutasu 970 eurost.

Uues eakatekodus on koos üldhoonekande, dementsete osakond, lähedastele puhkuse andmiseks intervallhooldus ning päevakeskus, mis võimaldab kohalikel eakatel ühistegemistest ka päeva kaupa osa saada.

Tabasalu eakatekodu avamise järel on Pihlakodul Eesti eri paigus hoolduskohti ligi 500 eakale. Senised suurimad Pihlakodud on 120-kohaline Tapa ning eelmisel suvel avatud Tallinna kaasaegseim, 100-kohaline Nõmme eakatekodu.