FOTOD | Tallinna võluri Ernst Idla varandus - rahvariided jõudsid Rootsist Eestisse

85 aastat pärast esimese tantsupeo toimumist jõudsid Tallinna Rootsist tagasi toonaste Eesti Mängude nimega pidustuste ühe peakorraldaja Ernst Idla rahvarõivad.

Ernst Voldemar Idla (8. aprill 1901 Oisu mõis, Järvamaa – 5. detsember 1980 Stockholm) oli eesti võimlemispedagoog ja rahvatantsujuht, keda Rootsis teatakse ka „võlurina Tallinnast”.

On hämmastav, et 22. septembril 1944, mil Ernst Idla põgenes Rootsi, võttis ta kaasa mitmed komplektid rahvarõivaid, millest esmapilgul ei näi ju võõrsil paguluses suurt kasu olevat. Või oli siis teistpidi võttes kaasavõetav hingeliselt nii tähtis ja armas, et sellest ei saanud loobuda.

Jätkab Idla Eesti Seltsi juhatuse liige Tiina Aasmann: „Rahvariided jõudsid Tallinnasse 18. juunil endise Idla võimleja Maret Nyströmi kaudu, kes väärtusliku varanduse Stockholmist Tallinnasse toimetas.

Kõik rahvariided, mis 1944. aasta sügisel Eestist põgenedes Rootsi kaasa võeti, olid pere omanduses. Ernst Idla tütre Daisy Idla sõnul pärinevad riided 1943. aasta kevadel Estonia kontserdisaalis toimunud võimlemispeo teises osas ette kantud rahvakunstiainelisest pantomiimist „Leetepalu volbripidu“, mille libreto ja koreograafia lõi Ernst Idla koos Emmi Tõkkega, muusika autoriks oli Adolf Vedro.

Mitmetel riietel on juures märge Ella Döring. Ernst Idla õde Ella ei olnud küll võimleja, aga ta aitas ja korraldas pagulaste valmistatud käsitöö müüki, Skanseni vabaõhumuuseumis oli selleks olnud lausa omaette müügipunkt.”

Ernst Idla rahvariidepärandit uudistasid ja pakkisid lahti Idla Seltsi aktivistid Kai Randrüüt, Tiina Aasmann ja Eva Seera, kes ühtlasi Idla Eesti Seltsi einaine. Lisaks ka Tantsupeomuuseumi asutajaliikmed Ülo Luht, Angela Arraste ja Anneli Arraste.