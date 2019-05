FOTOD | Täna alanud legendaarse Türi lillelaada kauplemiskohad müüdi välja ühe päevaga

Kauplemiseks on tung nii suur, et registreerumise esimese päeva õhtuks oli 700 müügikohta välja müüdud. Tänavu on taimeala suurendatud, aga tööstuskauba müüjaid, kes laadale ei mahu, on üle saja.

“Siia ei mahugi rohkem,” selgitas Türi lillelaada peakorraldaja ning Türi Aianduse ja Mesinduse Seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi. “Müügipinda on 3,5 kilomeetrit ja rohkem meil seda ei ole. Mõni võtab kaks meetrit ja teine 20 meetrit.”

Lisaks on kohal müüjaid nii Lätist kui ka Leedust, kes juba aastaid käinud Türil taimi ja käsitööd pakkumas.

Külastajaid oodatakse 30 000 ringis. Ühtlasi on kohti broneerinud Soome ja Rootsi turismifirmad, et bussitäite kaupa oma rahvast kohale tuua.

Lisaks laadale toimub Türil ka viievõistlus, raievõistlus ja on tore kultuuriprogramm. Kuni 12aastastel on võimalik osa võtta joonistusvõistlusest teemal “Minu kevad”. Toimub ka laada lilleseadekonkurss, kuhu oodatakse osalema nii üksikisikuid, sõpruskondi kui ka kollektiive.

Võistlevad noored talunikud

Ühtlasi avati hommikul 19. korda toimuv noortalunike võistlus, mille käigus selgitatakse 25 võistleja seast välja Eesti parimad noortalunikud.

"Võistlusalad on seotud nii taimekasvatuse, loomakasvatuse kui ka mesindusega ning nõuavad võistlejalt täpsust, kiirust, nutikust ja kindlasti erialaseid teadmisi,“ ütles võistluse peakorraldaja, Järvamaa Kutsehariduskeskuse juhtõpetaja Aive Kupp.

Noortalunike kompleksvõistlusel osalemine eeldab teadmisi, kiirust ja oskusi kümnel võistlusalal: või valmistamine purgis, veiste eluskaalu määramine, traktori täpsussõit, põllu suuruse määramine sammudega, põllukultuuride seemnete tundmine ja viljakoti kaalumine, lüpsimasina hooldus, tõstukiga ladustamine, saeketi vahetus, kärjeraami valmistamine ja kultivaatori pii vahetamine.