FOTOD | Teine tööpäev Kagu-Eestis: president käis ringi paljajalu ja sõi kruusakooki

Pärast kirikutuuri kirjutas Kaljulaid oma ametiauto kapotile sõnumi "#tolmuvabaks!". Kagu-Eesti teed olid tõesti tolmused - need tolmasid autode kolonnis kohati nii tugevalt, et pressibussi ees sõitvat autot oli võimalik näha vaid tänu vilkuritele. Teised autod ja teeserv olid mattunud aga paksu tolmu sisse.

Kersti Kaljulaidi ametiauto Foto: Argo Ingver

Kriisa talus, kus Kaljulaid käis ringi paljajalu, võeti ta vastu setu leelo saatel. Külalistele pakuti ka kruusakooki ja sõira. President ütles, et soovib Kagu-Eestis süüa võimalikult palju kohalikku toitu.

Kersti Kaljulaid paljajalu Foto: Argo Ingver

Kohalikud panid presidendi ka lõnga ketrama. Riigipea ütles, et pole varem lõnga kedranud, sest väiksena teda voki taha ei lastud. Esimesel katsel läks lõng kohe katki, kuid Anna Kõivu juhendamisel proovis president siiski edasi.

Kersti Kaljulaid Kriisa talus Foto: Argo Ingver

Tänutäheks sai president kohalike naiste kootud suurräti. "See on küll väga uhke!" ütles Kersti Kaljulaid.

Kersti Kaljulaid Kriisa talus Foto: Argo Ingver

Leevi külapoe ette oli presidendiga kohtuma tulnud sadakond kohalikku. Teatritrupp Pungad oli riigipea külastuse auks teinud lausa näitemängu.

Kersti Kaljulaid rääkis, et külastab maapoode heameelega ning Leevi poes pimestas teda kohalik käsitöö. "On ilmne, et väikeses poes on kaubavalik väiksem kui suures, aga jäätisevalik ei jäänud küll Tallinnale alla," lisas ta.

Kersti Kaljulaid Leevi poe juures Foto: Argo Ingver

Haameri talu lihapoes poes ostis lihasaadusi presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. Kuna Kaljulaid rääkis parasjagu Haameri talu rahvaga, palus ta Linnamäel ka endale vorstikesi soetada.

Kersti Kaljulaid Haameri talus Foto: Argo Ingver

Presidendi Kagu-Eesti töönädala teine päev lõppes Kaitseliidu Räpina üksikkompanii ruumides, kus ta vestles Räpina riigikaitse vabatahtlikega.