FOTOD: Toompeal said üle aastate kokku neli noort, kes 30 aasta eest rahvuslipu heiskasid

1989. aasta veebruaris valiti noored välja üsna juhuslikult — poisid laulsid RAMi poistekooris, tüdrukud Ellerheinas ning mõlemad koorid olid üritustel sagedad esinejad.

Kiire ja tihedana on see aeg neil siiani meeles.

See, et niisugune pakkumine tuli, neid sel ajal eriti ei üllatanudki, sest oldi juba harjunud, et tulebki lühikese etteteatamise peale kiirelt reageerida või alailma kuhugi esinema minna.

Laste vanemad olid üsnagi ärevil, tolle aja vaimus oldi valmis, et ettevõtmine võib noortele kaasa tuua hilisemaid probleeme — Eesti oli siis ju alles teel iseseisvusele.

„Kodus ikka arutati, mida siis teha ning kuidas toimida,“ sõnas Helen Lepalaan.

Pakilisem probleem oli küll see, kuidas lapsed nii riidesse saada, et nad end tornis ära ei külmetaks. Selleks, et nad kaamerate ees kenad välja näeksid, pidid nad tseremoonial olema oma koorivormides ning ilma üleriieteta. Nii püüti leida selliseid sooje alusriideid, mis pluuside ja ülikondade alt välja ei paistaks.

„Tüdrukutel oli soojem, kui meil ülikondades,“ arvas Madis Laansalu.

30 aasta möödumist lipuheiskamisest tähistavad nad erilisel moel — ronivad taas torni ning võtavad kaasa ka pered.

„Saame näha, kui heas vormis me nüüd oleme,“ sõnas Helen Lepalaan väikese muigega.

Ent mis nelikust tänaseks saanud on?

Kõik tegelevad siiani muusikaga, kes rohkem, kes vähem. Helen Lepalaan on metsosopran Estonia rahvusooperis, Madis Laansalu ja Rauno Tagel tegelevad ettevõtlusega, Sille Tamm ütleb enda kohta, et avastab Eesti loodust ja käib kooris laulmas.

„Korralikud keskealised inimesed,“ märkis Rauno Tagel kokkuvõtvalt.

Noorte käekäik on huvi pakkunud ka neile, kes 1989. ürituse korraldamise juures olid.