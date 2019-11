GALERII MARDILAADALT | Käsitööliste laulupidu ehk Mardilaat sai avapaugu

Järjekorras XXIII Mardilaat avas täna taas uksed ja esimesed huvilised olid ukse taga juba ootel.

"Täna on ju tööpäev, inimesi saab kindlasti vähe olema," pakkus üks müüja Setumaalt. "Aga kindel on see, et kõikse paremad asjad ostetakse esimestel päevadel ära ja pärast on vaid riismed järel."

Kel Mardilaada külastamine iga-aastane traditsioon teab täpselt, kust leida mullu silmajäänud kindapaar või kaelaehe. Tavaliselt istuvad meistrid ja käsitöölised seal, kus mullugi. Igal juhul märkab silm juba kaugelt Muhu värve, Lihula lilltikandit, Kihnu kudumeid või Setumaa traditsioonilisi tikandeid.

Kihnu kaunid sõrmikud saavad hinnasildid juurde ja meistri nimigi on kindapaaril kirjas. Kindapaarid algavad 25 eurost.

Kaugelt tunneb ära Maarja-Magdaleena gildi meistri Raina Subi vilditud pildid, lepatriinud ja vahvad sügisannid. Tervislikud tatrapadjad on aga valminud Viljandimaal, ühes nendega on letil ka mesi.

Disainer Triin Tomingas sätib riidepuule lasteriideid. "Eks selle firma loomine ja lasteriiete õmblemine sai alguse oma lastest," ütleb ta. Tema loodud kaubamärgi Emma ja Theo rõivavalikus on mantleid, kleite, pluusesid ja muudki. Ühed pluusid isegi helendavad pimedas.

Taimi Härma toredadest käpikutest ei saa niisama mööda minna. "Olen 25 aastat tegelenud kudumitega ja aeg-ajalt on ikka mõte olnud, et peaks midagi muud tegema, sest ära sellest ju ei ela. Aga ikka teen," ütleb ta. Taimi kindad on kahekordsed ja seest kraasitud, mistõttu ka eriliselt soojad. Kaunistuseks on rüütehnikas lambad, tikitud rebased, vilditud linnud jms. Ka kõige väiksem pereliige saab sellest letist endale soojad labakud.