GRAAFIK | Iganädalastele Tallinn–Tartu ekspressrongide kasutajatele tõuseb piletihind kuni 12 eurot kuus

Reisijad rongisõidust loobuda ei kavatse

Küsisime Maalehe lugejatelt, kuidas hinnatõus nende käitumist mõjutab. Lõunaks oli küsitlusele vastanud 243 inimest, kellest pooled jätkavad enda sõnul rongiga sõitmist. 18% vastas, et hakkab sõitma bussiga ja 8% eelistab nüüd autosõitu. Muu transpordiviisi (jalgratas, tramm, troll jne) poolt vastas 4%. Ülejäänud vastajad rongiga ei sõida.

Kongo sõnul on nad arvestanud, et hinnatõusu tõttu võivad nad reisijaid kaotada, kuid tema sõnul on plaanitav hinnatõus mõõdukas, kuna see jääb samasse suurusjärku üldise inflatsiooniga. Ta ütles, et nii kahe aasta tagune kui ka praegune hinnatõus on suuresti seotud raudtee kasutustasude tõusuga. Ta tõi näitena, et mullu tuli taristu kasutamise eest maksta senisest üle 70% enam, mis tähendas 8 miljoni euro suurust lisakulu.