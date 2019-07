Milline on teie varasem kokkupuude lennundusega? Kas lennufirma juhtimine vajab teistsuguseid oskusi kui kinnisvaraarendus- või meediaettevõtte tüürimine?

Mul pole eelnevat kokkupuudet lennundusäriga ja selles osas plaanin toetuda Nordica praegusele tublile meeskonnale.

Kas Nordica omanikuks peaks teie meelest jääma Eesti riik või on sobiva pakkumise korral mõistlik müüa firma erakätesse?

Mulle tundub, et riik ei saa loobuda kontrollist nii strateegilises ettevõttes, kui rahvuslik lennukompanii seda on. Kui me tahame kasvatada Eesti majandust, siis me peame tagama selle, et kõik, kes selle majandusega seotud on, saaksid lihtsa vaevaga siia kohale ning koju tagasi.

Kui mõistlik juhtimisotsus tundub teile kahjumit tootvale lennuettevõttele uue juhi palkamisel maksta talle palka 5200 eurot kuus rohkem kui eelmisele?

Kui teile tundub, et saate selle ülesandega paremini hakkama kui mina...